Valeria Panigada 2 febbraio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina i dati preliminari sul Pil del quarto trimestre dell’Eurozona che, dopo i dati di Francia, Germania e Spagna, potrebbe risultare migliore del previsto. Per quanto riguarda l'Italia, in arrivo anche qui la lettura preliminare del Pil relativo all'ultimo trimestre del 2020. L'attenzione è rivolta sempre al fronte politico, dove Roberto Fico, presidente della Camera, sta ancora esplorando le possibilità per la formazione di un nuovo esecutivo, dopo la caduta del governo Conte bis. A livello societario, si segnala l'uscita dei conti dei colossi americani Amazon e Alphabet, che diffonderanno i risultati dopo la chiusura di Wall Street.