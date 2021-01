Valeria Panigada 19 gennaio 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede pochi spunti. In programma infatti la sola pubblicazione della bilancia commerciale dell'Italia e dell'indice Zew della Germania, che misura la fiducia delle imprese tedesche. L'attenzione degli operatori sarà rivolta anche alla crisi di governo in corso in Italia. Questa sera è atteso il voto decisivo al Senato sul futuro del governo Conte dopo l'uscita di Italia Viva dalla maggioranza. A livello societario, occhi puntati sulla conferenza stampa di Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in occasione della nascita della nuova società e del primo giorno di quotazione a Wall Street.