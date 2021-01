Valeria Panigada 13 gennaio 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Laseduta odierna sarà movimentata da diverse indicazioni. L'agenda macro prevede nel corso della mattina il dato sulla produzione industriale in Italia ed Eurozona a cui seguirà la pubblicazione da parte dell'Istat della nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'inflazione, mentre in serata la Fed pubblicherà il Beige Book. Tra gli appuntamenti, il presidente della Bce, Christine Lagarde, parteciperà a un evento online sul futuro dell'economia post Brexit e crisi Covid. L'attenzione sarà rivolta anche ai possibili sviluppi della crisi di governo in Italia. Oggi nell'Aula della Camera il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà il nuovo Dpcm Covid.