Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diverse indicazioni. Nel corso della mattina verrà diffuso l'indice Pmi servizi di Spagna, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed intera Eurozona relativo al mese di dicembre. Nel pomeriggio è in programma l'aggiornamento sull'inflazione in Germania. Mentre dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sull'occupazione, gli ordini industriali e i dati sulle scorte di greggio. In serata, infine, verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed. Si ricorda che oggi nonostante la festività in Italia, la Borsa di Milano sarà aperta.