Valeria Panigada 5 gennaio 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è povera di indicazioni. Si segnala soltanto la pubblicazione dell'indice Ism manifattutiero negli Stati Uniti relativo a dicembre, previsto in calo. Tra gli appuntamenti, oggi si tiene il secondo turno delle elezioni senatoriali in Georgia. Il voto è decisivo per determinare chi dei democratici o dei repubblicani prenderanno il controllo del Senato e dare a Joe Biden margini di manovra per il suo mandato.