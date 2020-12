Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede questa mattina l'inflazione in Spagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la bilancia commerciale di beni, le scorte all'ingrosso, le vendite di case e le scorte di petrolio. Si segnala che oggi è prevista la firma dell'accordo sulla Brexit raggiunto nei giorni scorsi, in vista del periodo di transizione. Per quanto riguarda l'Italia, è atteso il voto di fiducia sulla legge di Bilancio con l'approvazione definitiva della Manovra e nel pomeriggio è convocato il Consiglio dei ministri. Il premier Giuseppe Conte terrà la consueta conferenza stampa di fine anno.