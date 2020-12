Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Laseduta odierna sarà movimentata da diverse indicazioni. In particolare, l'agenda macro prevede nel corso della mattina il Pil trimestrale della Spagna e la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan, oltre che le vendite di case nuove e le scorte di greggio. Sul fronte politico, oggi è previsto il voto di fiducia e il voto finale della Camera sul Ddl bilancio, passo cruciale per la manovra.