Valeria Panigada 16 dicembre 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Laseduta odierna sarà movimentata da diversi market mover. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la diffusione dell'indice Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Gran Bretagna e intera Eurozona relativo a dicembre, in lettura preliminare. Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat pubblicherà le vendite al dettaglio e gli ordini industriali. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà Oltreoceano, con le vendite al dettaglio, l'indice Pmi manifatturiero e servizi, l'indice Nahb sulla fiducia dei costruttori e l'aggiornamento su scorte e produzione di greggio. Ma l'appuntamento più importante sarà in serata (alle 20.00 ore italiane) con l'ultima riunione del 2020 della Federal Reserve, che annuncerà la sua decisione di politica monetaria, a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell.