Valeria Panigada 9 dicembre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell'apertura delle Borse europee l'aggiornamento sulla bilancia commerciale della Germania, a cui seguirà la produzione industriale in Spagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite all'ingrosso e i dati sulle scorte e produzione di greggio. In Canada è in programma la decisione della banca centrale sui tassi d'interesse. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot annuali per 7 miliardi. A livello societario, si segnala il nuovo piano di STMicroelectronics.