Valeria Panigada 1 dicembre 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è fitta di appuntamenti. Dopo i dati giunti da Giappone e Cina, attenzione all'indice Pmi manifatturiero di Spagna, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo a novembre. Per l'Italia, in arrivo anche la lettura finale del Pil del terzo trimestre, mentre nel tardo pomeriggio verranno diffuse le immatricolazioni auto. A livello Eurozona è atteso l'aggiornamento sull'inflazione, mentre dagli Stati Uniti giungeranno l'indice Ism manifatturiero e le spese in costruzioni. Tra gli appuntamenti si segnala la pubblicazione dell'Economic Outlook da parte dell'Ocse e l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, alla Commissione bancaria del Senato. Infine, si ricorda l'inizio della riunione Opec+ sui livelli di produzione di petrolio per il 2021.