Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti, complice la chiusura per festività di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento. Tra i dati, in arrivo la fiducia dei consumatori in Germania e la bilancia commerciale dell'Italia. Attesa anche la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce e la riunione della banca centrale della Svezia. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano collocherà Bot semestrali per 6 miliardi.