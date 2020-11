Valeria Panigada 25 novembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Numerose indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare, l'agenda macro di oggi prevede nel pomeriggio la diffusione del Pil nel terzo trimestre , gli ordini di beni durevoli, il reddito e la spesa delle famiglie e la loro fiducia elaborata dall'Università del Michigan. In serata la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell'ultima riunione. In Europa il presidente della Commissione Ursula Von der Leyen parteciperà al dibattito plenario del Parlamento europeo sulla preparazione della riunione del Consiglio del 10-11 dicembre. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro italiano offrirà in asta Ctz e Btpei per un importo compreso tra 2,25 e 3,25 miliardi. A livello societario, si segnala la presentazione del piano strategico 2020-2024 di Snam.