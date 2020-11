Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell'apertura delle Borse europee il dato sulle vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nel corso della mattina verranno diffusi fatturato e ordinativi industriali in Italia mentre nel pomeriggio è attesa la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. In programma un intervento di Christine Lagarde della Bce all'European Banking Congress. In Italia, il consiglio dei ministri si riunirà per l'esame del nuovo scostamento di bilancio e della prossima manovra.