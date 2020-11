Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto densa di appuntamenti. Prima dell'apertura delle Borse europee in arrivo il Pil della Gran Bretagna relativo al terzo trimestre. Nel corso della mattina, verrà diffusa la produzione industriale nell'Eurozona e la Bce pubblicherà il suo bollettino economico, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le scorte di greggio. Ma il dato più atteso sarà l'inflazione Usa a ottobre, prevista in leggero calo.Tra gi appuntamenti si segnala la conclusione del Forum on Central Banking 2020 organizzato da Bce con l'intervento di chiusura della presidente Bce, Christine Lagarde. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano sarà impegnato nell'asta di Btp a medio e lungo termine fino a 6 miliardi. A livello societario, in uscita i conti di A2A, Fincantieri e Geox.