Sulle stranezze del mercato non credo ci sia molto da dire. Tutti sanno benissimo che quanto stiamo vivendo è più unico che raro. Non mi ripeterò e quindi riporto i

Ftse Mib. Dal punto di vista grafico, l’indice italiano è inserito da alcuni mesi in una fase laterale tra la resistenza a 20.200 punti e il supporto a 18.481 punti,

Oggi, 08:56 - redazionefinanza

Cybersecurity: 500 borse di studio da Cisco per diventare esperti di sicurezza informatica

500 borse di studio per frequentare gratuitamente un percorso di formazione e diventare esperti di cybersecurity. L'iniziativa è stata lanciata da Cisco per rispondere alla trasformazione digitale in atto.