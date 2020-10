Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diverse indicazioni. L'agenda macro di oggi si aprirà con le immatricolazioni di auto in Europa, per poi proseguire con la bilancia commerciale e l'inflazione nella zona euro. In Italia l'Istat diffonderà il rapporto sul commercio estero, mentre Bankitalia pubblicherà il bollettino trimestrale. Infine, dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.