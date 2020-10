Valeria Panigada 7 ottobre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con l'aggiornamento sulla produzione industriale in Germania e Spagna per poi proseguire con le vendite al dettaglio in Italia. L'Istat pubblicherà anche la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana a settembre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati su scorte e produzione di greggio, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell'ultima riunione. Si segnala anche il discorso di Christine Lagarde, numero uno della Bce.