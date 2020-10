Valeria Panigada 1 ottobre 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Oggi è il giorno dell'indice Pmi manifatturiero delle principali economie del Vecchio continente, Italia compresa, e dell'intera Eurozona relativo al mese di settembre. Nel pomeriggio in uscita anche il corrispondente Ism manifatturiero degli Stati Uniti. Tra gli altri dati, l'agenda macro di oggi prevede le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa e il reddito e la spesa delle famiglie americane. Oggi è in programma la riunione del Consiglio europeo, che proseguirà anche domani. Sul tavolo la questione della trasformazione digitale e le relazioni esterne, in particolare con Turchia e Cina.