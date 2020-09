Valeria Panigada 29 settembre 2020 - 07:36

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. Si aprirà con vari indici di fiducia nell'Eurozona per poi proseguire con l'inflazione in Germania e chiudersi con la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Intanto sale l'attesa per il primo dibattito tra il presidente americano Donald Trump e il candidato rivale Joe Biden, in programma oggi, in vista delle presidenziali del 3 novembre. Per quanto riguarda l'Italia, questa mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà i capidelegazione al governo delle forze di maggioranza per discutere della Nota di aggiornamento al Def. La Nadef arriverà in Consiglio dei ministri molto probabilmente domani sera.