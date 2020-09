Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di dati. L'agenda macro non prevede alcuna indicazione macro di rilievo, ma si segnala tra gli appuntamenti l'audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde, davanti al Parlamento europeo. Attenzione anche alla ripresa dei colloqui tra Londra e Bruxelles sul tema Brexit. In Italia il governo è al lavoro per definire la Nota di aggiornamento al Def, la cui approvazione è prevista entro la settimana.