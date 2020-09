Valeria Panigada 25 settembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Chiusura d'ottava povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione degli indici di fiducia in Italia e degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Tra gli altri appuntamenti, si segnala che l'agenzia Fitch si pronuncia sul rating della Gran Bretagna. Sul fronte emissioni, in programma l'asta del Tesoro di Bot semestrali per 6,5 miliardi.