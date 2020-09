Valeria Panigada 24 settembre 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Giornata fitta di appuntamenti, tra cui spicca la riunione straordinaria del Consiglio europeo. L'agenda macro di oggi prevede la riunione della banca centrale della Svizzera e della Norvegia, che dovrebbero in entrambi i casi confermare i tassi di interesse all'attuale livello, mentre la Bce pubblicherà il bollettino economico. Tra i dati, attenzione all'indice Ifo in arrivo dalla Germania. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste settimanali di disoccupazione e le vendite di case nuove. Sul fronte emissioni, è in programma l'asta del Tesoro di Ctz a 2 anni fino a 3,75 miliardi di euro e di Btp decennali indicizzati all'inflazione fino a 750 milioni.