Valeria Panigada 22 settembre 2020 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la pubblicazione del report Istat sui conti dell'Italia nel 2019, mentre nel pomeriggio verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti e la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore è per l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, davanti alla Commissione affari finanziari della Camera. In agenda anche la decisione della Banca di Svezia sui tassi d'interesse e il discorso di Andrew Bailey della Bank of England.