18 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con le vendite al dettaglio in Gran Bretagna per poi proseguire con le vendite e gli ordini industriali in Italia e chiudersi nel pomeriggio con il leading index e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Tra gli appuntamenti si segnala la riunione della banca centrale della Russia che dovrebbe mantenere i tassi di interesse fermi al 4,25%.