Valeria Panigada 15 settembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è fitta di appuntamenti. Dopo dati giunti dalla Cina, giungeranno nel corso della mattina gli aggiornamenti sulla disoccupazione in Gran Bretagna e l'inflazione in Italia, ma l'attesa maggiore sarà per l'indice Zew tedesco. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti attenzione alla produzione industriale relativa ad agosto. In uscita anche l'indice Empire Manifacturing. Si ricorda infine che oggi inizia la due-giorni del Fomc, il braccio operativo della Fed.