Valeria Panigada 8 settembre 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. Prima dell'apertura degli scambi in Europa verrà diffusa la bilancia commerciale della Germania, per poi proseguire nel corso della mattina con il Pil dell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat pubblicherà il report mensile sull'economia e le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti in arrivo l'indice Nfib sull'ottimismo delle piccole imprese.