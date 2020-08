Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di appuntamenti. Si inizia con la fiducia dei consumatori in Germania, per poi proseguire con il Pil della Francia, e poi gli indicatori di fiducia in Italia ed Eurozona. Si chiude con gli Stati Uniti, da dove giungeranno la bilancia commerciale, i redditi e la spesa delle famiglie e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. Intanto prosegue in videoconferenza il simposio di Jackson Hole. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp per 7 miliardi e Ccteu per 1,25 miliardi.