27 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi fatturato e ordinativi dell'industria in Italia, mentre nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il Pil nel II trimestre, oltre che le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite in corso di abitazioni. Ma l'attenzione sarà rivolta soprattutto a discorso che il governatore della Fed, Jerome Powell, pronuncerà a Jackson Hole nel pomeriggio. Sul fronte emissioni oggi il Tesoro offrirà Bot semestrali per un importo di 7 miliardi. Infine, a livello societario si segnala il cda di Brunello Cucinelli e di Italian Exhibition Group per l'approvazione dei conti trimestrali.