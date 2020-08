Valeria Panigada 26 agosto 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina il dato sulla fiducia dei consumatori in Francia e nel pomeriggio gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro collocherà in asta Ctz per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi.