L'agenda macro di oggi prevede prima dell'apertura delle Borse europee gli ordini all'industria in Germania e successivamente la produzione industriale in Italia. L'Istat pubblicherà il report economico mensile. A metà giornata attenzione alla Bank of England (BoE) che annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Infine, nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. A livello societario, oggi sono previsti i conti di Banco Bpm, Unicredit e Mps.