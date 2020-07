Valeria Panigada 24 luglio 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Giornata ricca di indicazioni. L'agenda macro di oggi si apre con le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, per poi proseguire con l'indice Pmi manifatturiero e servizi in Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo al mese di luglio. In uscita anche la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia, oltre che la bilancia commerciale italiana. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno l'indice Markit manifatturiero e servizi e le vendite di case nuove. In programma anche la decisione della Banca centrale della Russia sui tassi. Anche oggi rimane chiusa per festività la Borsa di Tokyo.