Valeria Panigada 13 luglio 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Prende il via la settimana che vedrà la riunione della Bce e il Consiglio europeo per l’approvazione del Recovery Plan. A questo riguardo, proseguono gli incontri bilaterali tra i vari Paesi e oggi è in programma l'incontro a Berlino tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno dell'Ue. In una giornata priva di dati macro, l'attenzione rimane rivolta anche all’evoluzione epidemiologica, in particolare negli Stati Uniti.