Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con il dato sulla produzione industriale in Germania e prosegue con l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Italia, importante per capire l'evoluzione dei consumi interni, componente essenziale per l'economia. Negli Stati Uniti è in programma l'intervento di Bostic e Daly, membri non votanti della Fed. Sul fronte emissioni, oggi è la seconda giornata di collocamento del Btp Futura.