Valeria Panigada 1 luglio 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Oggi si apre il mese di luglio, il terzo trimestre e il secondo semestre dell'anno. Il market mover di oggi è rappresentato dall'indice Pmi manifatturiero delle principali economie europee e dell'intera Eurozona relativo al mese di giugno. In uscita anche il tasso di disoccupazione in Germania. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei dati sul lavoro che verranno pubblicati domani (un giorno prima per la festività di venerdì), oltre che l'Ism manifatturiero. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione.