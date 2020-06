Valeria Panigada 25 giugno 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diverse indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare, gli ordini di beni durevoli a maggio, il Pil annualizzato relativo al primo trimestre e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Sul fronte emissioni, il Tesoro sarà impegnato nell'asta di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione dell'Eurozona per un importo complessivo fino a 5,5 miliardi.