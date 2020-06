Valeria Panigada 18 giugno 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. In primo piano le banche centrali, con la riunione della Bank of England (BoE) che dovrebbe aumentare di 100 miliardi di sterline il programma di Quantitative Easing. E poi anche le riunione della Swiss National Bank e della Norges Bank, mentre la banca centrale europea pubblicherà il suo bollettino economico. Tra i dati, in uscita la bilancia commerciale dell'Italia e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, oltre che l'indice anticipatore Usa. Sul fronte politico proseguono a Roma gli Stati generali con il presidente del consiglio Giuseppe Conte.