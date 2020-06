Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. Dopo i dati giunti dalla Cina, l'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione dell'inflazione in Italia relativa a maggio e l'aggiornamento sulla manifattura nello stato di New York. Si segnala l'incontro in videoconferenza tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente Ue Charles Michel, il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e il premier della Gran Bretagna Boris Johnson, per proseguire i colloqui sulla Brexit.