Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalla Federal Reserve che in serata (20.00 ore italiane) annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Attes aanche per l'Ocse che nel corso della mattina pubblicherà l'outlook economico con le sue nuove stime. L'agenda macro di oggi prevede tra i dati la produzione industriale in Francia ad aprile e l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti a maggio. In uscita anche i dati EIA sulle scorte e la produzione di greggio negli Usa.