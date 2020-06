Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 07:40

L'agenda macro di oggi si apre con la bilancia commerciale in Germania per poi proseguire nel corso della mattina con la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al primo trimestre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le scorte all'ingrosso e le vendite all'ingrosso relative al mese di aprile. Si segnala a Bruxelles la riunione dell'Ecofin in vista dell'Eurogruppo di giovedì, in cui si discuterà della proposta avanzata dalla Commissione europea sul Recovery Fund.