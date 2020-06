Valeria Panigada 8 giugno 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione della produzione industriale in Germania. Si segnala l'intervento nel pomeriggio di Christine Lagarde al Parlamento europeo, che potrebbe dare maggiori chiarimenti sulle recenti decisioni sul PEPP. Infine, la Banca Mondiale pubblicherà il suo report sulle prospettive economiche globali di metà anno. Questa settimana l’attenzione sarà rivolta principalmente alla riunione della Fed, in agenda mercoledì, e alla successiva conferenza stampa del governatore Jerome Powell, da cui non sono attese variazioni all’attuale politica monetaria. Mentre in area euro è attesa la riunione dell’Eurogruppo (giovedì), in cui i ministri sono chiamati a discutere della proposta della Commissione europea sul programma di aiuti in vista del Consiglio Ue del 19 giugno.