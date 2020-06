Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 07:38

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo al mese di maggio. In arrivo anche il tasso di disoccupazione di Germania, Italia e area euro Eurozona relativo ad aprile. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio ADP sui nuovi occupati, oltre all'indice Ism non manifatturiero e agli ordinativi industriali. In programma anche i la riunione di politica monetaria della banca centrale del Canada. A livello societario si segnala l'assemblea di Tod's sul bilancio.