Valeria Panigada 22 maggio 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da alcune indicazioni. Guardando l'agenda macro di oggi, si segnalano le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, oltre che le statistiche sulle finanze pubbliche. La Bce pubblicherà i verbali della riunione di aprile, mentre l'Ecofin si riunirà in videoconferenza. Oggi in Cina è iniziato il meeting annuale dell'Assemblea nazionale del popolo, da cui dovrebbero emergere indicazioni sulle future linee politiche ed economiche del paese.