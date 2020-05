Valeria Panigada 20 maggio 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede alcuni appuntamenti, concentrati nel pomeriggio. In particolare, si segnala alle 15.30 l'audizione al Parlamento del presidente della BoE, Andrew Bailey, sull'impatto del coronavirus. Seguirà l'aggiornamento sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona a maggio e i dati Eia sulle scorte di greggio negli Usa. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione. Sul fronte emissioni, oggi termina l'offerta al pubblico della sedicesima tranche del Btp Italia. A livello societario, in programma l'assemblea in videoconferenza degli azionisti di Leonardo.