Valeria Panigada 19 maggio 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina i dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna, ma l'attesa maggiore è per lo Zew in Germania, l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche, importante per capire non solo i danni che il lockdown ha provocato all’economia, ma anche la velocità di ripresa, una volta allentate le misure di confinamento. Nel pomeriggio è invece attesa l'audizione al Senato di Jerome Powell, numero uno della Fed. Sempre dagli Stati Uniti giungeranno le licenze edilizie e i nuovi cantieri residenziali. Si segnala inoltre che a Bruxelles si riunirà l'Ecofin. Sul fronte emissioni, oggi è il secondo giorno di collocamento per il Btp Italia. A livello societario, in programma la conference call di Telecom Italia sui risultati del primo trimestre.