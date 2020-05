Valeria Panigada 7 maggio 2020 - 07:41

Numerosi gli appuntamenti che movimenteranno la seduta odierna. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sulla produzione industriale in Germania e Francia, a cui seguiranno le vendite al dettaglio in Italia. L'Istat pubblicherà anche il rapporto mensile sull'andamento dell'economia. Da monitorare anche la riunione di politica monetaria della Bank of England con la conferenza stampa del presidente Mark Carney. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i sussidi alla disoccupazione. A livello societario, oggi sono previsti i conti trimestrali di Mediobanca, Banco Bpm e Leonardo.