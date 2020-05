Valeria Panigada 6 maggio 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto fitta di appuntamenti. Nel corso della mattina verrà diffuso l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania ed intera Eurozona relativo al mese di aprile, oltre che le vendite al dettaglio nella zona euro. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro americano in uscita venerdì. In programma anche i dati Eia su scorte e produzione di greggio. Tra gli appuntamenti, anche quello con la Commissione europea che diffonderà le stime macroeconomiche aggiornate. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali. Tra le big di Piazza Affari, oggi sono previsti i conti di Cnh Industrial, Enel e Unicredit. Sul fronte della politica interna, è in programma a Palazzo Chigi un incontro del governo con le associazioni imprenditoriali in vista del varo del nuovo decreto con gli aiuti per l'emergenza coronavirus.