Valeria Panigada 4 maggio 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana inizia con la diffusione del'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania ed Eurozona relativo al mese di aprile. L'agenda macro prevede nel pomeriggio dagli Stati Uniti gli ordinativi industriali. Nel tardo pomeriggio, infine, verranno pubblicate le immatricolazioni di auto in Italia ad aprile. Si segnala che oggi la Borsa di Tokyo e quelle cinesi saranno chiuse per festività. Oggi termina il lockdown in Italia che si avvia verso la cosiddetta Fase 2 di apertura parziale delle attività. A livello societario, attenzione a Ferrari che oggi pubblicherà i conti relativi ai primi tre mesi dell'anno.