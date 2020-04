Valeria Panigada 28 aprile 2020 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diverse indicazioni soprattutto dagli Stati Uniti, da dove giungeranno nel pomeriggio la bilancia commerciale, i prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. Tra gli appuntamenti si segnala la riunione di politica monetaria della banca centrale svedese, in programma alle ore 09.30. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro sarà impegnato nel collocamento di Bot, mentre a livello societario, in evidenza il cda di Atlantia per l'approvazione del bilancio 2019.