Valeria Panigada 24 aprile 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diversi appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Ifo, che misura la fiducia delle aziende in Germania, relativo al mese di aprile. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan. Si segnala anche la riunione di politica monetaria della banca centrale della Russia. Attesa anche la revisione del rating sul debito sovrano dell'Italia da parte dell'agenzia Standard & Poor's. Rimanendo in Italia, oggi è previsto il Consiglio dei Ministri per il varo del Def della relazione per lo scostamento di bilancio. Sul fronte emissioni, in programma l'asta di Ctz e Btp legati all'inflazione. A livello societario, infine, oggi verranno diffusi i risultati di Eni.