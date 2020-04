Valeria Panigada 22 aprile 2020 - 07:38

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la pubblicazione della fiducia delle imprese in Francia, le venditi e gli ordini industriali in Italia e la decisione sui tassi da parte della banca centrale della Turchia. Nel pomeriggio in arrivo la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, oltre che l'indice dei prezzi delle case e le scorte di greggio negli Stati Uniti. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali, con i conti di Stmicroelectronics, Moncler, Bper Banca e Saipem. Sul fronte politico, si segnala il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Def e il via libera allo scostamento di bilancio.